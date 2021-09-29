Diyarbakır Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi - Haberler
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Diyarbakır Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi

AA / Aziz Aslan - Haberler | Güncel
Diyarbakır Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi

Diyarbakır Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi'nin açılışı yapıldı.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi'nin açılışı yapıldı.

Merkezin açılışı dolayısıyla düzenlenen programa katılan Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Çağdaş Özer, güzel, nezih bir merkezle karşılaştığını belirterek, sulh dolu anlaşmaların yapılması dileğinde bulundu.

Türkiye'de 336 arabuluculuk merkezinin olduğunu ifade eden Özer, en kısa sürede arabuluculuk merkezinin bulunmadığı bazı illerde de merkez kurulmasının düşünüldüğünü belirtti.

Diyarbakır Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı avukat Gülben Elhakan da açılışa katılan Özer ve davetlilere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Özer ve katılımcılar tarafından merkezin açılış gerçekleştirildi.

Açılışa, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Kenan Şenlik, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hakan Hançer, Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç ve avukatlar katıldı.

Diyarbakır Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi

Diyarbakır Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi

AA / Aziz Aslan - Son Dakika Haberleri
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