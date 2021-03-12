Diyarbakır AFAD gönüllülerine teorik ve uygulamalı eğitim verildi
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Diyarbakır AFAD gönüllülerine teorik ve uygulamalı eğitim verildi

12.03.2021 17:14 | Son Güncelleme: 12.03.2021 17:19
Diyarbakır AFAD gönüllülerine teorik ve uygulamalı eğitim verildi

AFAD Diyarbakır İl Müdürlüğü tarafından, '2021 Afet Eğitim Yılı' çalışmaları kapsamında Diyarbakır İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yerleşkesinde afet farkındalık, KBRN farkındalık, yangın, insani yardım ve hafif arama kurtarma eğitimleri verildi.

AFAD Diyarbakır İl Müdürlüğü tarafından, '2021 Afet Eğitim Yılı' çalışmaları kapsamında Diyarbakır İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yerleşkesinde afet farkındalık, KBRN farkındalık, yangın, insani yardım ve hafif arama kurtarma eğitimleri verildi.

5 gün süren eğitimler bu gün tamamlandı, İl AFAD gönüllüsü Mehmet Turgut Tayuzak, gönüllü eğitim programı çerçevesinde, afet ve acil durumlar karşısında toplum direncinin artırıldığını görmenin mutluluk verdiğini aktardı. Tayuzak, "Yaşatmak için yaşamak prensibi ile yoğrulmuş biz gönüllülere bilgi, beceri aktaran değerli eğitmenlerimize, organizede bulunan koordinatörlerimize, sabırla bize sahip çıkan olgunlaşma programları ile destekleyen Ali İhsan Arslan ve Harun Kor hocamıza gönüllü ailesi adına teşekkür ediyoruz. Gönüllüler kazanmak ve yetiştirmek amacıyla bu yolda fedakarlık gösteren katılım sağlayan ve sağlamayı planlayan değerli gönüllü arkadaşlara, yürekten teşekkürler ederim. AFAD gönüllülerini eğitilerek afet farkındalığının artırıldığını afet ve acil durumlar karşısında toplum direncinin artırıldığını görmek mutluluk veriyor" dedi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır AFAD gönüllülerine teorik ve uygulamalı eğitim verildi
Diyarbakır AFAD gönüllülerine teorik ve uygulamalı eğitim verildi
Diyarbakır AFAD gönüllülerine teorik ve uygulamalı eğitim verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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