Diyanet Vakfı Kırgızistan'da 6 bin aileye kurban eti dağıttı
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Diyanet Vakfı Kırgızistan'da 6 bin aileye kurban eti dağıttı

Diyanet Vakfı Kırgızistan'da 6 bin aileye kurban eti dağıttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Diyanet Vakfı, Kırgızistan'da 6 bine yakın ihtiyaç sahibi aileye kurban eti dağıttı.

Diyanet Vakfı, Kırgızistan'da 6 bine yakın ihtiyaç sahibi aileye kurban eti dağıttı.

Kırgızistan'da Kurban Bayramı'nın ikinci gününde kutlamalar sürüyor. Diyanet Vakfı tarafından kesilen bin 498 hisse kurban başkent Bişkek ve bölgelerde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Bişkek'te kurban etleri 4 camiden 2 bin aileye dağıtıldı.

Bişkek Din Hizmetleri Müşaviri Mürsel Öztürk yaptığı açıklamada, Kırgızistan'da bayram kutlamalarının Türkiye'den hiçbir farkı olmadığını ifade ederek, "Dün çok büyük coşku ile Türkiye'deki kardeşlerimizin Kırgızistan vatandaşlarına hediyesi olan İmam Serahsi Camii'nde binlerce kişi ile bayram namazını kıldık. Kendimi Anadolu'da gibi hissediyorum" dedi. - BİŞKEK

Diyanet Vakfı Kırgızistan'da 6 bin aileye kurban eti dağıttı
Diyanet Vakfı Kırgızistan'da 6 bin aileye kurban eti dağıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Uzman isimden hayati uyarı! Kurban eti yiyeceğim diye karaciğerinizden olmayın
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