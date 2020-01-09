Diyanet TV nasıl izlenir? Diyanet TV izleme linki! Diyanet TV frekans bilgileri nedir? Diyanet TV Hac Kurası izle!
Hac Kurası'nı takip etmek isteyen Hacı adayları Diyanet TV nasıl izlenir, Diyanet TV izleme linki ve Diyanet TV frekans bilgileri nedir gibi konuları araştırdı. İşte Diyanet TV izlemek yapmanız gerekenler…
2020 Hac Kura sonuçlarını öğrenmek isteyenler Diyanet TV karşısına geçiyor. Diyanet TV'den takip edilen Hac Kurası sonuçları Diyanet işleri Başkanlığı tarafından açıklanacak. Hac Kurası hakkında detaylı bilgiler ve süreç hakkında Diyanet TV yayınlarını takip edebilirsiniz. Peki Diyanet TV nasıl izlenir? Diyanet TV izleme linki! Diyanet TV frekans bilgileri nedir?
DİYANET TV FREKANS BİLGİLERİ
Diyanet TV'yi televizyonunuzdan izlemek için kanal ayarlarınız kontrol etmelisiniz. Bunun için Diyanet TV frekans ilgilerine ihtiyacınız olacak. İşte Diyanet TV frekans bilgileri…
Diyanet TV Türksat uydularının yanı sıra D Smart 104. Kanal, Digitürk 68. Kanal, Tivibu 49. Kanaldan izlenebilir.
TÜRKSAT 4A HD YAYIN
Frekans: 12.380 MHZ
Polarizasyon: Dikey (V)
Sembol Oranı: 27.500
FEC: ¾
TÜRKSAT 4A UYDUSU SD YAYIN
Frekans: 12.422 MHZ
Polarizasyon: Yatay (H)
Sembol Oranı: 30.000
FEC: ¾
DİYANET TV ONLİNE İZLEMEK İÇİN
Diyanet TV'yi telefonunuzdan ve bilgisayarınızdan online olarak izleyebilirsiniz.
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