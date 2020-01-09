Diyanet TV nasıl izlenir? Diyanet TV izleme linki! Diyanet TV frekans bilgileri nedir? Diyanet TV Hac Kurası izle!
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Diyanet TV nasıl izlenir? Diyanet TV izleme linki! Diyanet TV frekans bilgileri nedir? Diyanet TV Hac Kurası izle!

Hac Kurası'nı takip etmek isteyen Hacı adayları Diyanet TV nasıl izlenir, Diyanet TV izleme linki ve Diyanet TV frekans bilgileri nedir gibi konuları araştırdı. İşte Diyanet TV izlemek yapmanız gerekenler…

09.01.2020 13:40 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:56
Diyanet TV nasıl izlenir? Diyanet TV izleme linki! Diyanet TV frekans bilgileri nedir? Diyanet TV Hac Kurası izle!

2020 Kura sonuçlarını öğrenmek isteyenler Diyanet karşısına geçiyor. Diyanet TV'den takip edilen Hac Kurası sonuçları Diyanet işleri Başkanlığı tarafından açıklanacak. Hac Kurası hakkında detaylı bilgiler ve süreç hakkında Diyanet TV yayınlarını takip edebilirsiniz. Peki Diyanet TV nasıl izlenir? Diyanet TV izleme linki! Diyanet TV frekans bilgileri nedir?

DİYANET TV FREKANS BİLGİLERİ

Diyanet TV'yi televizyonunuzdan izlemek için kanal ayarlarınız kontrol etmelisiniz. Bunun için Diyanet TV frekans ilgilerine ihtiyacınız olacak. İşte Diyanet TV frekans bilgileri…

Diyanet TV uydularının yanı sıra D Smart 104. Kanal, Digitürk 68. Kanal, Tivibu 49. Kanaldan izlenebilir.

TÜRKSAT 4A HD YAYIN

Frekans: 12.380 MHZ

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol Oranı: 27.500

FEC: ¾

TÜRKSAT 4A UYDUSU SD YAYIN

Frekans: 12.422 MHZ

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol Oranı: 30.000

FEC: ¾

DİYANET TV ONLİNE İZLEMEK İÇİN

Diyanet TV'yi telefonunuzdan ve bilgisayarınızdan online olarak izleyebilirsiniz.

Diyanet TV izlemek için TIKLAYINIZ.


Haber Videosu

: Diyanet TV nasıl izlenir? Diyanet TV canlı izleme linki! Diyanet TV frekans bilgileri nedir? Diyanet TV Hac Kurası izle!
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