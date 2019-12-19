Diyanet-Sen şube başkanlarından "Milli Piyango" açıklaması

19.12.2019 14:12 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:18

Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (Diyanet-Sen) şube başkanları, birçok ilde yaptıkları açıklamayla Milli Piyango'dan "Milli" ibaresinin kaldırılmasını istedi.



Diyanet-Sen şube başkanları, "Milli Piyango"nun yılbaşı çekilişine sayılı günler kala piyango biletleri konusunda basın açıklaması yaptı. Birçok ilde yapılan açıklamada, Milli Piyango'dan 'Milli' ibaresinin kaldırılması istendi. Diyanet-Sen İstanbul 3 Bolu Şube Başkanı Neslibey Özkan, "Biz, kardeşi açken tok yatan bir millet olmadık. Dünya Müslümanlarına el uzatan bir millet olduğumuz gibi yanlışa doğru deme gibi bir gaflete asla düşmedik. Milli Piyango yanlıştır. Haksız bir kazançtır. Müslüman'a yakışmayan bir haldir. Milli kavramları ayrıştıran bu tavrına karşı net bir dille ülkemizde Milli Piyango'yu istemiyoruz" dedi.



Diyanet-Sen Bilecik Şube Başkanı İbrahim Çelik ise, "Milli Piyango bu ülkeye çalınmış kara bir lekedir. Vicdan coğrafyamıza el uzatmak yerine böyle bir günahı tercih etmek bizler için yanlış bir tercih olacaktır. Milli Piyango'nun ülkemizde yaşatılmasına karşıyız" diye konuştu.



Diyanet-Sen Adıyaman Şube Başkanı Emin Çil, "Milli Piyango değerlerimize yapılan bir hakarettir. Müslüman halka yutturulmak istenen haram lokmaya her zaman karşı olduk. Milli Piyango'nun devlet eliyle finanse edilmesi, devlet eliyle teşvik edilmesi ise ayrıca bir yanlıştır" dedi.



Diyanet-Sen Muş Şube Başkanı Ferzende Aras, "Milli Piyango milli ifadelerle masumlaştırılmak istense de kuzu postuna girmiş bir kurt gibi etkilere sahip. Medyadan öğrendiğimiz kadarıyla milli yuva yıkan bu sistemin derhal iptal edilmesi gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.



Diyanet-Sen Van Şube Başkanı Nurullah Aras, "Milli Piyango haramdır. Bu ülkede birilerine para kazandırmak için 81 milyonun seferber edildiği yanlış bir yöntemdir. Bizler Milli Piyango'nun ve şans oyunlarının ülke gündeminden tamamen çıkarılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Diyanet-Sen Hatay Şube Başkanı Hasan Urhan, "Sınırımızda can pazarı yaşanırken, ülkemiz 4 milyon muhacire sofralarını açarken Milli Piyango kıyımının yersiz, yanlış bir durum olduğu ortadadır. Bir taraftan bu millete sevap için sebep çıkarken bir taraftan da devlet eliyle haram teşvik ediliyor. Bu yanlışı kınıyoruz" diye konuştu.



Diyanet-Sen Erzurum Şube Başkanı Mükremin Kındığılı, "Milletimizin bu tarz tuzaklara alet olmamasını diliyoruz. Ocak söndüren bu sistemin bu güne kadar ne devlete, ne millete bir faydası gözükmemiştir. 'Haydan gelen huya gider' söylemini doğrulayan Milli Piyango'ya karşıyız" şeklinde konuştu.



Diyanet-Sen Yalova Şube Başkanı Şuayip Akgün, "Milli Piyango'nun devlet eliyle teşvik edilmesini kabul etmiyoruz. İşçinin, memurun zar zor geçindiği günümüzde insanımızın ümidi gibi görünen bu tuzağın haramdan başka bir getirisi yoktur, olmamıştır. Milli Piyango'yu ülkemizde istemiyoruz" dedi.



Diyanet-Sen Edirne Şube Başkanı Erol Ayar, "Bizler minberden haramı anlatırken, sokaklarımızda haramın teşvik edilmesine anlam bulamıyoruz. Bu tutarsız tavrın son bulmasını istiyoruz. Milli Piyango haramdır, yanlıştır" dedi.



Diyanet-Sen İzmir Şube Başkanı Nail Çelik ise Milli Piyango tartışmalarına bir ayet tercümesi ile cevap verdi. Çelik, "Resulum sana içki ve kumarın hükmünü soruyorlar. Şöyle de; onlarda büyük bir günah ve zarar vardır de" ifadelerini kullandı.



Diyanet-Sen Ordu 2 Nolu Şube Başkanı Recai Özkan, "Müslüman bir ülkenin kara lekesi olan Milli Piyango, Müslüman'ı haram lokma için seferber etmektedir. Bu seferberlik günahla dolu bir yoldur. Bu yolun kazancı yok, kaybı çok. Ülkemizde Milli Piyango istemiyoruz" dedi.



Diyanet-Sen Samsun 1 Nolu Şube Başkanı Murat Akkuş, "Taraflardan birinin kazanıp diğerinin kaybetmesi esasına dayalı bütün şans oyunları kumar kapsamında değerlendirilip haram kılınmıştır. Zira bir taraf kaybederken, diğeri haksız kazanç elde etmektedir. Milli Piyango da böyledir ve haramdır. Adında milli olması da ayrıca üzüntü verici bir durumdur" değerlendirmesinde bulundu.



Diyanet-Sen Bursa Şube Başkanı Kemal Göleç, "Müslüman dünyaya hakaret olarak sunulan kara cumadan sonra ülkemizde efsane cuma olarak takdim edilen sömürü sistemini kabul etmediğimiz gibi kara cuma yerine kara pazar cevabıyla üzerimize düşeni yapmamız gerekir. Maalesef kurulan tuzaklara Müslümanlar olarak çok çabuk düşüyoruz. Bizler Milli Piyango'ya karşı olduğumuzu tekrar haykırıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA