Diyanet-Sen'den teravih namazı açıklaması
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Diyanet-Sen'den teravih namazı açıklaması

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Diyanet-Sen'den teravih namazı açıklaması

KIRŞEHİR (İHA) – Diyanet Sen Kırşehir Şubesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan teravih namazının evlerde kılınması açıklamasını destekledi.

KIRŞEHİR (İHA) – Diyanet Sen Kırşehir Şubesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan teravih namazının evlerde kılınması açıklamasını destekledi.

Kırşehir Şube Başkanı Mehmet Öztürk tarafından yapılan açıklamada, "Covid 19 salgını tedbirleri çerçevesinde teravih namazının evlerde kılınması yönünde aldığı kararın isabetli ve yerinde bir karar"denildi.

Vaka sayılarının ve vefat sayılarının her geçen gün arttığını belirten Öztürk, açıklamasında; "Gönül isterdi ki Ramazan Ayı Covid-19 salgınının bittiği ve Müslümanların camileri doldurduğu, gönüllerince ibadet edebildikleri bir ay olsun. Ancak, salgın her geçen gün can almaya ve vaka sayıları artmaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığımız da yaptığı değerlendirme sonucu bu ramazan ayında da teravih namazı'nın evlerde kılınması yönünde sağlığı korucu bir karar almıştır"dedi.

Diyanet Sen Kırşehir Şube Başkanı Öztürk, teravih namazının sünnet bir namaz olduğunu ve evlerde bireysel veya aile bireyleri ile birlikte kılınabileceğini belirtiyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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