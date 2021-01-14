Diyanet Radyo frekansı kaç? Diyanet Radyo illere göre radyo frekans değerleri nedir? Diyanet Radyo radyo frekans numarası!

Radyoların frekans değerleri illere göre değişkenlik göstermektedir. Bu bakımdan her radyonun şehirlere göre farklı frekans numaraları mevcuttur. Peki Diyanet Radyo frekans numarası kaçtır? Diyanet Radyo şehirlere göre radyo frekans değerleri nedir? İl il radyo frekans numaraları haberimizde.

Ülkemizde faaliyet gösteren onlarca radyo kanalı vardır. Bu radyoları dinlemek için kendi frekanslarını ayarlamamız gerekmektedir. Mesela arabada giderken hangi radyoyu açmak istiyorsak onun frekans numarasını girmeliyiz. Peki Diyanet Radyo frekans numarası kaçtır, nasıl dinlenir? Diyanet Radyo şehirlere göre farklı frekans değerleri nedir? Tüm Diyanet Radyo frekans kodları! İstanbul, İzmir, Ankara için Diyanet Radyo frekans numaraları!

DİYANET RADYO İL İL RADYO FREKANS DEĞERLERİ

Diyanet Radyo fm radyo frekans değerlerine il il aşağıdan ulaşabilirsiniz.

98.0 : İstanbul

94.6 : Ankara

98.8 : İzmir

98.7 : Adana

95.8 : Antalya

97.9 : Bursa

88.0 : Diyarbakır

89.6 : Erzurum

99.5 : Kocaeli

Diyanet Radyo radyo frekans değerleri bu şekildedir. CTRL+F yapıp aratma yaparak hangi ilin frekansına bakacaksanız o şehrin ismini yazıp aratabilirsiniz. Verilen frekans numaralarını radyonuzda yazarak Diyanet Radyo radyosunu açabilirsiniz.

DİYANET RADYO PROGRAMLARI

Balkanlarda Osmanlı İzleri

Bir Ayet Bir Hadis

Can Veren Pervaneler

Cuma Sohbetleri

Din ve Hayat

Dua ve Yasin

Esma-i Hüsna

Ezgi İlahi

Farkında mıyız?

Günlerin Gölgeleri

Haberler

Hadislerle İslam

Hayırlı Akşamlar

Hayırlı Sabahlar

İşin Aslı

İste Dinle

Kuran-ı Kerim ve Meali

Orası Neresi

Peygamber İkliminden

Radyo Hastanesi

Radyo Kitaplığı

Radyo Mikrofonu

Sandıktaki Hikayeler

Şehrin İncileri

Sesli Kitap

Söz Sanatı

Vefa Apartmanı