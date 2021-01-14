Diyanet Radyo frekansı kaç? Diyanet Radyo illere göre radyo frekans değerleri nedir? Diyanet Radyo radyo frekans numarası!
Radyoların frekans değerleri illere göre değişkenlik göstermektedir. Bu bakımdan her radyonun şehirlere göre farklı frekans numaraları mevcuttur. Peki Diyanet Radyo frekans numarası kaçtır? Diyanet Radyo şehirlere göre radyo frekans değerleri nedir? İl il radyo frekans numaraları haberimizde.
Ülkemizde faaliyet gösteren onlarca radyo kanalı vardır. Bu radyoları dinlemek için kendi frekanslarını ayarlamamız gerekmektedir. Mesela arabada giderken hangi radyoyu açmak istiyorsak onun frekans numarasını girmeliyiz. Peki Diyanet Radyo frekans numarası kaçtır, nasıl dinlenir? Diyanet Radyo şehirlere göre farklı frekans değerleri nedir? Tüm Diyanet Radyo frekans kodları! İstanbul, İzmir, Ankara için Diyanet Radyo frekans numaraları!
DİYANET RADYO İL İL RADYO FREKANS DEĞERLERİ
Diyanet Radyo fm radyo frekans değerlerine il il aşağıdan ulaşabilirsiniz.
98.0 : İstanbul
94.6 : Ankara
98.8 : İzmir
98.7 : Adana
95.8 : Antalya
97.9 : Bursa
88.0 : Diyarbakır
89.6 : Erzurum
99.5 : Kocaeli
Diyanet Radyo radyo frekans değerleri bu şekildedir. CTRL+F yapıp aratma yaparak hangi ilin frekansına bakacaksanız o şehrin ismini yazıp aratabilirsiniz. Verilen frekans numaralarını radyonuzda yazarak Diyanet Radyo radyosunu açabilirsiniz.
DİYANET RADYO PROGRAMLARI
Balkanlarda Osmanlı İzleri
Bir Ayet Bir Hadis
Can Veren Pervaneler
Cuma Sohbetleri
Din ve Hayat
Dua ve Yasin
Esma-i Hüsna
Ezgi İlahi
Farkında mıyız?
Günlerin Gölgeleri
Hadislerle İslam
Hayırlı Akşamlar
Hayırlı Sabahlar
İşin Aslı
İste Dinle
Kuran-ı Kerim ve Meali
Orası Neresi
Peygamber İkliminden
Radyo Hastanesi
Radyo Kitaplığı
Radyo Mikrofonu
Sandıktaki Hikayeler
Şehrin İncileri
Sesli Kitap
Söz Sanatı
Vefa Apartmanı