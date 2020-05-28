Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti
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Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dijital ortama açtığı "Aile Hayatımız" kitabında, kadınlarla erkeklerin el ele halay çekip horon tepmemeleri istendi.

Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti
28.05.2020 12:08 | Son Güncelleme: 28.05.2020 12:15

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dijital ortama açtığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yaman tarafından hazırlanan "Aile Hayatımız" kitabında, kadınlarla erkeklerin el ele halay çekip horon tepmelerinin İslam'a aykırı olduğu dile getirildi.

"HER TOPLUM KENDİ EĞLENCE ÖRFÜNÜ MUHAFAZA EDECEKTİR"

Kitapta, "Her toplum kendi eğlence örfü ve düğün adetlerini meşru çerçevede yaşatacak, mahalli zevkler ve canlılıklar muhafaza edilecektir.

"KADIN ERKEK BİRLİKTE HORON TEPMEKTEN UZAK DURUN"

Tabiatıyla İslam'ın kesin yasakları olan alkollü içkilerden, birbirine yabancı erkek ve kadınların dans etmek, el ele birlikte halay çekmek, horon tepmek ya da benzeri müşterek eğlencelerinden, İslam'ın benimsemediği kılık ve kıyafetlerle arz-ı endam etmekten, gayrimüslimlere özgü kültür ve uygulamaları sahnelemekten, her türlü israftan, can ve mal güvenliğini tehdit eden silahlı gösterilerden kesinlikle uzak durmak kaydıyla."

Güncel Manşet

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