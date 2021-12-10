Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Vefa ve Veda Gecesi" programına katıldı

BURSA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yaş haddinden dolayı emekli olacak Bursa İl Müftüsü İzani Turan için düzenlenen "Vefa ve Veda Gecesi" programına katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan program, Bursa İl Müftüsü İzani Turan için hazırlanan video gösterimiyle devam etti. Programda konuşan Prof. Dr. Ali Erbaş, Turan'ı resmi olarak uğurlayacaklarını ancak kendisinin hizmete devam edeceğini söyledi. Turan ile tanışıklığının çok eski olduğunu belirten Erbaş, şöyle devam etti:

"Kendisini tanıdığım kadarıyla her zaman yüzümüzü ak edecek güzel hizmetler yaptı. Bu hizmetleri yaptığına şahidiz. Şu ana kadar 33 ilimizde il buluşmaları gerçekleştirdik. Sivil toplum kuruluşlarıyla, üniversitelerle, üniversiteli öğrencilere hitap ederek ve merkezden mezraya tüm hocalarımızın katıldığı toplantılar yapıyoruz. Orada konuşmamı bitirirken onlara diyorum ki 'Bakınız değerli hocalarım bizler Peygamber'in varisleriyiz, ulema ve alimler ancak peygamberlerin varisleridir."

Hakkın batıla galip gelmesi için çalışacaklarını dile getiren Erbaş, tüm Diyanet çalışanlarını bu şekilde hareket etmesi gerektiğini aktardı. Diyanet İşleri Başkanlığının 120 ülkede temsil edildiğine işaret eden Erbaş, şunları kaydetti:

"Türkiye Diyanet Vakfı vasıtasıyla da 149 ülkeye ulaşıyoruz elhamdülillah. Türkiye Diyanet Vakfı bu ülkelere kurban vesilesiyle, ramazan vesilesiyle mi ulaşıyor? Sadece bir ramazan paketi, sadece bir kurban hissesi götürmüyor. Milletimizin cömertliğini, yardımseverliğini götürüyor. Kur'an-ı Kerim'de sadece 255 ayette bahsedilen infakın örneklerini gösteriyor. İsarın örnekliğini gösteriyor. O yüzden bütün bu hizmetlerin tepe noktasında illerimizde müftülerimiz var. Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın bırakmış olduğu emaneti Cenabıhakk'ın kendisine nasip etmiş olduğu ömrü yerine getiren müftülerimiz var."

Bursa İl Müftüsü İzani Turan ise programın ve hazırlanan video gösteriminin kendisini duygulandırdığını belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığı uhdesinde çalışmanın kendisi için bir onur vesilesi olduğunu anlatan Turan, kendisini yalnız bırakmayan tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Programa eski bakanlardan Faruk Çelik, Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan'ın yanı sıra çok sayıda protokol üyesi ve din görevlisi katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, program sonunda Turan'a hediye takdiminde bulundu.