Diyanet İşleri başkanı kim? Diyanet işleri Başkanı'nın görev süresi kaç yıldır?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hakkında araştırmalar devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 2011 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne atandı. Peki, Diyanet İşleri başkanı kim? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kimdir? Ali Erbaş nereli? Diyanet işleri Başkanı'nın görev süresi kaç yıldır?

Diyanet İşleri başkanı kim? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hayatı ve biyografisi ile merak edilen isimler arasında yer alıyor. 86 yıl sonra sonra ibadete açılacak olan Ayasofya Camisi'nde ilk namazı kıldırmış olan Prof. Dr. Ali Erbaş, ilgi odağı olmaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik. Peki, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kimdir?

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI KİM?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 3 Mart 1924 tarihinde Şer'iye ve Evkaf Vekâleti'nin yerine kurulan, İslâm dininin inançları, ibadet ve ahlâk esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmekle görevli kurumdur. Diyanet İşleri Başkanlığı görevini Ali Erbaş yürütmektedir.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ KİMDİR?

Hayatı

1980'de Sakarya İmam-Hatip Lisesi'nden, 1984'te ise Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1987'de Tefsir Anabilim Dalında "Kur'an'daki Tekrarlar" isimli teziyle Yüksek Lisansını, 1993'te ise Dinler Tarihi Anabilim Dalında "İlâhî Dinlerde Melek İnancı" isimli teziyle doktorasını tamamlamıştır. 1998'de doçent unvanını almıştır. 1997 yılından 2002 yılına kadar Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde dekan yardımcılığı görevini yürütmüştür. Burada çalışırken, 2004 yılında profesör unvanını almıştır. 2006-2011 yılları arasında ise iki dönem olmak üzere dekanlık görevini üstlenmiştir.

Diyanet İşleri Başkanlığındaki kariyeri

2011 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne atanmış ve 6 yıl bu görevi yürütmüştür. 17 Eylül 2017 tarihinde Diyanet İşleri Başkanı olarak atanmıştır.

12 kitabı, çok sayıda makalesi ve yurt içinde ve yurt dışında sunduğu pek çok sempozyum bildirisi ve konferansı bulunan Prof. Dr. Ali Erbaş, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Diyanet işleri Başkanı'nın görev süresi kaç yıldır?

f) Başkanlığın görev alanına giren konularda meydana gelen gelişmelere ve ihtiyaçlara göre birimlere görev vermek. Başkanın görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki kez Başkan olarak atanabilir." MADDE 3- 633 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.