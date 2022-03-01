Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Zekat Tanıtım Toplantısı"na katıldı
AA, Sıtkı İlanbey - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Zekat Tanıtım Toplantısı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın salona girişi Tanıtım filminin izlenmesi Kur'an-ı Kerim tilaveti Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kürsüye gelişi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'da "Zekat...
ANKARA (AA) - Zekat Tanıtım Toplantısı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın salona girişi
Tanıtım filminin izlenmesi
Kur'an-ı Kerim tilaveti
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kürsüye gelişi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'da "Zekat Tanıtım Toplantısı"na katıldı.