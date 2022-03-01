Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Zekat Tanıtım Toplantısı"na katıldı - Haberler

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Zekat Tanıtım Toplantısı"na katıldı

AA, Sıtkı İlanbey - Güncel
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Zekat Tanıtım Toplantısı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın salona girişi Tanıtım filminin izlenmesi Kur'an-ı Kerim tilaveti Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kürsüye gelişi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'da "Zekat...

ANKARA (AA) - Zekat Tanıtım Toplantısı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın salona girişi

Tanıtım filminin izlenmesi

Kur'an-ı Kerim tilaveti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kürsüye gelişi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'da "Zekat Tanıtım Toplantısı"na katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Zekat Tanıtım Toplantısı na katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Zekat Tanıtım Toplantısı na katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Zekat Tanıtım Toplantısı na katıldı

AA / Sıtkı İlanbey - Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Ankara, Zekat, Güncel, Haberler

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