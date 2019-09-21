Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Mersin Cemevi'ne ziyaret

21.09.2019 20:06

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Hazreti Ali, Hazreti Hasan, Hazreti Fatıma, Hazreti Zeynep hepimizin, Allah hepsinden razı olsun. Cenab-ı Hak onların şefaatine hepimizi nail eylesin." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erbaş, beraberinde Vali Ali İhsan Su ile Alevi Kültür Dernekleri Mersin Cemevi'ni ziyaret etti.

Cemevi Başkanı Hasan Kılavuz'un karşıladığı Erbaş, konuşmasında gençlerin, Allah'ı, Peygamber'i, Ehlibeyt'i öğrenmelerini istediklerini belirterek, "Bunun için biz elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. Hazreti Ali, Hazreti Hasan, Hazreti Fatıma, Hazreti Zeynep hepimizin, Allah hepsinden razı olsun. Cenab-ı Hak onların şefaatine hepimizi nail eylesin." ifadesini kullandı.

Erbaş, vatanına, milletine ve değerlerine bağlı bir nesil yetiştirmenin önemine değinerek şunları kaydetti:

"Bu vatan bize ecdadımızdan miras kaldı. Biz de neslimize o değerlerle donanmış, birlik, beraberlik, birbirini seven, birbirini sayan, birbirinin düşüncesine saygı gösteren bir nesil bırakmak zorundayız. Huzuru, barışı ancak böyle yaşayabiliriz."

Kılavuz da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kilikya Nehir Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği'ne ziyaret

Cemevinden sonra Kilikya Nehir Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneğini de ziyaret eden Erbaş, Dernek Başkanı Ahmet Özuğurlu ve yöneticilerle görüştü.

Erbaş, Özuğurlu'ya çalışmalarında başarılar dileyerek, şehirlerde birliğin, beraberliğin devam etmesi noktasında sivil toplum kuruluşlarına önemli sorumluluklar düştüğünü kaydetti.

Merkezdeki programlarının ardından Tarsus ilçesine giden Erbaş, Ashab-ı Kehf Mağarası'nı gezdi.

Erbaş'a ziyaretlerinde İl Müftüsü Şaban Kondi eşlik etti.

Kaynak: AA