Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Aşı olmak orucu bozmaz

Korona vakalarındaki artış nedeniyle teravih namazlarının evde kılınacağını açıklayan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Din İşleri Yüksek Kurulumuzun da açıkladığı gibi gerektiğinde oruçluyken aşı olmakta bir sakınca yoktur ve bu durum orucu bozmaz." ifadelerinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ana teması "Şifa Ayı Ramazan" olan 2021 yılı Ramazan ayı bilgilendirme toplantısına katıldı.

Teravih namazının korona önlemleri nedeniyle evlerde kılınacağını açıklayan Erbaş, "Çok merak edilen aşı orucu bozar mı?" sorusuna da yanıt verdi. Erbaş ifadelerinde, "Din İşleri Yüksek Kurulumuzun da açıkladığı gibi gerektiğinde oruçluyken aşı olmakta bir sakınca yoktur ve bu durum orucu bozmaz" dedi.

"İMKAN OLURSA YENİDEN CAMİLERDE KILINACAK"

Erbaş teravih namazıyla da ilgili "Şayet bu süreçte salgının seyrine göre camilerimizde teravih namazı kılabilme imkanı olursa bunun da kararını alıp milletimizle paylaşırız" ifadelerine yer verdi.

"BESİN DEĞERİ TAŞIMAYAN AŞILAR ORUCU BOZMAZ"

Geçtiğimiz günlerde, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu da 'Aşı orucu bozar mı?' sorusuna şu yanıtı vermişti:

"Besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz. Tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler. Bununla birlikte, oruç tutmalarına başka bir engel bulunmuyorsa, iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur."