Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Aşı olmak orucu bozmaz
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Aşı olmak orucu bozmaz

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Güncel

Korona vakalarındaki artış nedeniyle teravih namazlarının evde kılınacağını açıklayan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Din İşleri Yüksek Kurulumuzun da açıkladığı gibi gerektiğinde oruçluyken aşı olmakta bir sakınca yoktur ve bu durum orucu bozmaz." ifadelerinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ana teması "Şifa Ayı Ramazan" olan 2021 yılı Ramazan ayı bilgilendirme toplantısına katıldı.

Teravih namazının korona önlemleri nedeniyle evlerde kılınacağını açıklayan Erbaş, "Çok merak edilen aşı orucu bozar mı?" sorusuna da yanıt verdi. Erbaş ifadelerinde, "Din İşleri Yüksek Kurulumuzun da açıkladığı gibi gerektiğinde oruçluyken aşı olmakta bir sakınca yoktur ve bu durum orucu bozmaz" dedi.

"İMKAN OLURSA YENİDEN CAMİLERDE KILINACAK"

Erbaş teravih namazıyla da ilgili "Şayet bu süreçte salgının seyrine göre camilerimizde teravih namazı kılabilme imkanı olursa bunun da kararını alıp milletimizle paylaşırız" ifadelerine yer verdi.

"BESİN DEĞERİ TAŞIMAYAN AŞILAR ORUCU BOZMAZ"

Geçtiğimiz günlerde, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu da 'Aşı orucu bozar mı?' sorusuna şu yanıtı vermişti:

"Besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz. Tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler. Bununla birlikte, oruç tutmalarına başka bir engel bulunmuyorsa, iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur."

Son Dakika! Ramazan'da camilerde teravih namazı kılınmayacak
Son Dakika! Ramazan'da camilerde teravih namazı kılınmayacak
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Aşı olmak orucu bozmaz
- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
Haberler.com
Haber Yorumları (3)
EGİTİMCİ DEDE: hocam kuzey kutbuna yakın bir bölgedeyim mesela hiç güneş batmıyor naapçaz?
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RAŞİT YANMAZ: kime göre sana göremi kitaba göremi peki bununla ilgili ayet var mı yada hadis
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VATANDAŞ : Hocam birinin gözüne bir şey soksak göz zinasına girer mi? Banyo yaparken oturma organımdan su kaçıyor orucum bozulur mu? Ulan 2021 yılındaki gündeme bak...
Cevap Yaz 3 7 Yayından Kaldır
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 12:49:23. #1.16#
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