Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "İzmir Müftülüğümüzün ses sistemine yasa dışı bir şekilde girerek... Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "İzmir Müftülüğümüzün ses sistemine yasa dışı bir şekilde girerek müdahalede bulunan kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan çirkin saldırı asla kabul edilemez."

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "İzmir Müftülüğümüzün ses sistemine yasa dışı bir şekilde girerek müdahalede bulunan kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan çirkin saldırı asla kabul edilemez." - ANKARA Kaynak: İHA