Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Çocukların istismara maruz kaldığı çağ, insanlık sınavını kaybetmiştir (2)

'ULUSLARARASI YARATILIŞ KONGRESİ'NE KATILDIDiyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından düzenlenen, '4'üncü Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi'ne video mesaj ile katıldı.

'ULUSLARARASI YARATILIŞ KONGRESİ'NE KATILDI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından düzenlenen, '4'üncü Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi'ne video mesaj ile katıldı. Erbaş, İslam'da, din ile bilimin, akıl ile vahyin arasında bir çatışma olmadığını vurgulayarak, "Üzülerek ifade etmeliyim ki bugün İslam dünyası da fizik, teknik, tıp gibi fen bilimleri alanında ve dahası sosyal bilimler ve hatta ilahiyat alanında bilgi üretme, bilgiyi güncelleyip değere dönüştürme ve hayata kılavuz yapma konusunda maalesef zamanın gerisinde kalmıştır. Esas sorun da zaten budur. Sahih bilgi zeminini kaybettiğimizde, bilgi üretmeyi ve geliştirmeyi ihmal ettiğimizde; sağlıklı düşünme, sorunları tespit etme ve çözüm üretme imkanını da ne yazık ki kaybediyoruz. Bu sebeple, üretilen bilginin niteliği, toplumun ve dünyanın geleceğine katkısı, bizler için temel ölçüt olmalıdır. Bunun için de özellikle yaşanan hayatın sorunları ile insanlığın geleceğine dair meselelerde daha gerçekçi olmaya, daha cesur yaklaşımlarla inisiyatif kullanmaya mecburuz" ifadelerini kullandı.

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslıhan ALTAY KARATAŞ