Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Bursa'da yurt açtı

31.01.2020 16:04 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:09

Türkiye Diyanet Vakfı Bursa Abdullah Tivnikli Kız Öğrenci Yurdu, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katıldığı törenle açıldı.



Nilüfer'e bağlı Beşevler Mahallesi'nde bulunan Türkiye Diyanet Vakfı Bursa Abdullah Tivnikli Kız Öğrenci Yurdu'nun resmi açılışı gerçekleşti. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Abdullah Tivnikli Kız Öğrenci Yurdu'nu açıyoruz. Eğitim çok önemlidir. Biz gençlerimizi ne kadar iyi yetiştirirsek, geleceğe ne kadar iyi hazırlarsak, onların hem eğitimlerinde, hem de kalmaları için rahat yerler hazırlama noktasında gayret etmeliyiz. Türkiye Diyanet Vakfı olarak 66 öğrenci yurdumuz var. Öğrencilerimizin mümkün olduğunca bir otelde kalmaları şeklinde değil de, yurtta kalmalarını ve eğitim ortamları içerisinde vakitlerini geçirmeleri, çeşitli seminerler, etkinlikler yaparak adeta ikinci bir üniversite eğitimi haline getirmeye çalışıyoruz. Daha nitelikli olarak çalışmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı'nın yurtlarında, yurt, kurs, burs metodu ile çalışıyoruz. Farklı alanlarda onları yetiştirmeye gayret ediyoruz. İnşallah, bu yurdumuzda nice gençlerimiz kalıp, yetişirler" dedi.



Yapılan duanın ardından yurdun açılış kurdelesi kesildi. - BURSA

Kaynak: İHA