Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, bir yakınının cenaze namazını kıldırdı
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Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Şahin, Kastamonu, Güncel

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, bir yakınının cenaze namazını kıldırdı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bir yakınının cenaze töreni için Kastamonu'ya geldi.

10.03.2020 18:52 | Son Güncelleme: 10.03.2020 18:56
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, bir yakınının cenaze namazını kıldırdı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bir yakınının cenaze töreni için Kastamonu'ya geldi.

Erbaş, Çatalzeytin ilçesine bağlı Hamidiye köyü Meydancık Mahallesi'nde, ağabeyi Mustafa Erbaş'ın kayınpederi Ali Şahin'in (79) cenaze törenine katıldı.

Şahin'in cenaze namazını kıldıran Erbaş, 3 gün önce de Ali Şahin'in eşi Elmas Şahin'in (81) cenaze törenine katıldığını belirterek, "3 gün sonra Ali amcamızı uğurluyoruz. Peygamber efendimiz 'Kişi sevdiğiyle beraberdir.' buyuruyor. Birbirlerini çok seviyorlarmış ki 3 gün ancak ayrılığına dayanabildi. İnşallah cennette beraber olurlar." dedi.

Erbaş, Ali Şahin'in İstanbul'da göreve ilk başladığı caminin cemaatinden olduğunu dile getirerek, "Talebeydim, vakitlere gelemeyeceğim zaman caminin anahtarını ona verirdim, ezanı okur, namaz kıldırırdı. Hocanın olmadığı yerde hocalık yapardı." diye konuştu.

Ali Şahin'in cenazesi, evinin yakınındaki alanda ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Şahin'in ailesi ve Erbaş'ın yanı sıra Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, kaymakamlar, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, bir yakınının cenaze namazını kıldırdı

Kaynak: AA

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, bir yakınının cenaze namazını kıldırdı

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