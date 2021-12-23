Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Erbaş, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Başkan Erbaş, yaşam kategorisinde Özge Elif Kızıl'ın Kovid-19 sürecinde yüz yüze eğitime başlayan görme engelli kardeşlerin yer aldığı "Görme engellilerin dayanışması" fotoğrafına oy verdi.

Haber kategorisinde Ali Jadallah'ın, İsrail ordusunun Gazze şeridine düzenlediği saldırı sonucunda ellerini açarak tepki gösteren Filistinli bir kadının olduğu "Annenin feryadı" fotoğrafını seçen Erbaş, spor kategorisinde ise tercihini Ali Atmaca'nın, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli okçu Mete Gazoz'un kazandığı müsabaka sonrasındaki sevincini gösteren "Şampiyon Mete Gazoz" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

İsrail'in attığı bomba sebebiyle bir evin hanımının feryadının yer aldığı fotoğraftan çok etkilendiğini söyleyen Erbaş, "İsrail, bunu zalimane bir şekilde her zaman yapıyor. Geçtiğimiz ramazan ayında, Kadir Gecesi'nde Mescid-i Aksa'ya saldırması ve ardından yapılan protestolarda acımasızca katliamlara başvurması olaylarından birinin fotoğraflanmış olması ve o kadının ellerini açması, feryadı hakikaten çok önemli bir an.

Bunun fotoğraflanması önemli." dedi.

Mete Gazoz'un altın madalya almasının gurur vesilesi olduğunu belirten Erbaş, "Okçuluk bizim ata sporumuz. O alanda dünya şampiyonu olması bizim için bir iftihar tablosu. Bunun fotoğraflanmış olması da bizim için çok önemli." diye konuştu.

Erbaş, Kovid-19 salgınının halen devam ettiğini dile getirerek, "Bu salgın döneminde eğitime ara verildi. Bu arada engelliler çok daha büyük problemler yaşadı. Bu problemleri yaşarken iki görme engelli öğrencinin birbirine destek olarak eğitim alma noktasında bu zorlukları başarmalarının fotoğraflanmış olması beni gerçekten çok etkiledi." ifadelerini kullandı.