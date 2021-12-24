Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 24 TV'nin canlı yayın konuğu olacak - Haberler
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 24 TV'nin canlı yayın konuğu olacak

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 24 TV'nin canlı yayın konuğu olacak
Habermetre - Haberler | Toplum

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 24 TV ekranlarından canlı yayınlanacak "Esra Elönü ile Arafta Sorular" programına konuk olacakDiyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 26 Aralık Pazar günü 24 TV ekranlarından saat 21.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 24 TV ekranlarından canlı yayınlanacak "Esra Elönü ile Arafta Sorular" programına konuk olacak

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 26 Aralık Pazar günü 24 TV ekranlarından saat 21. 45'te canlı yayınlanacak olan "Esra Elönü ile Arafta Sorular" programına konuk olacak.

Gazeteci Esra Elönü'nün sorularını yanıtlayacak olan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, programda gündeme dair değerlendirmelerde bulunacak.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 26 Aralık Pazar günü saat 21: 45'te 24 TV ekranlarından canlı olarak yayınlanan "Esra Elönü ile Arafta Sorular" programına katılacak. @DIBAliErbas https://t. co/QlSBY9CgDU pic. twitter. com/OsMIihtr1b

— Diyanet (@diyanetbasin) December 24, 2021

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