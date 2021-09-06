Diyaliz hastası yaşlı kadın, aşıyı ihmal etmenin pişmanlığını yaşıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Diyaliz hastası yaşlı kadın, aşıyı ihmal etmenin pişmanlığını yaşıyor

Diyaliz hastası yaşlı kadın, aşıyı ihmal etmenin pişmanlığını yaşıyor
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Sağlık

Kırıkkale'de hastanede tedavisi süren 71 yaşındaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası kadın, aşıyı ihmal etmenin üzüntüsünü ve pişmanlığını yaşıyor.

Kırıkkale'de hastanede tedavisi süren 71 yaşındaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası kadın, aşıyı ihmal etmenin üzüntüsünü ve pişmanlığını yaşıyor.

Neriman Pektaş, kronik böbrek yetmezliği, yüksek tansiyon ve şeker hastalığı bulunduğu için "yan etkisi olacağı" düşüncesiyle Kovid-19 aşısı yaptırmadı.

İki hafta önce kusma, ateş, bulantı ve nefes darlığı şikayetleriyle hastaneye başvurarak PCR testi yaptıran Pektaş, test sonucunun pozitif çıkması üzerine, evinde karantinaya alınarak tedavisine başlandı.

Pektaş, 11 günün ardından durumunun ağırlaşması üzerine Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kovid-19 servisindeki tedavisi devam eden ve konuşmakta güçlük çeken Pektaş, yaşadığı zorlu süreci AA muhabirine anlattı.

"Allah aşkına aşı olsunlar, ihmal etmesinler"

Bektaş, böbrek hastalığı ve diğer rahatsızlıkları nedeniyle aşı olmak istemediğini söyledi.

Pektaş, "Vatandaşlarımız hemen aşı olsunlar. Allah aşkına olsunlar. Ben aşıyı olmadım ve bu durumlara düştüm. Hastalığımdan dolayı vücudum kaldırmaz diye aşıyı olmadım. Bende ilk olarak kusma, ateş, bulantı ve nefes darlığı başladı. Allah aşkına aşı olsunlar, ihmal etmesinler. Bakın ben bu duruma düştüm. Aşı olsaydım belki böyle olmayacaktı. Çok pişmanım. 10 gündür çektiğimi ben bilirim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: Yeni bir kapanmanın gündeme geleceğini düşünmüyorum
İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: Yeni bir kapanmanın gündeme geleceğini düşünmüyorum
Doktor, aşı karşıtı kişiyi aşı olmaya böyle ikna etti
Doktor, aşı karşıtı kişiyi aşı olmaya böyle ikna etti
116 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi
116 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hamid Karzai Mansur Yavaş Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Deniz Akkaya Gülben Ergen
Spor Şenol Güneş Burak Elmas Sergen Yalçın Bülent Korkmaz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Diyaliz hastası yaşlı kadın, aşıyı ihmal etmenin pişmanlığını yaşıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 11:23:20. #1.15#

title