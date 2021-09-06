Diyaliz hastası yaşlı kadın, aşıyı ihmal etmenin pişmanlığını yaşıyor

Kırıkkale'de hastanede tedavisi süren 71 yaşındaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası kadın, aşıyı ihmal etmenin üzüntüsünü ve pişmanlığını yaşıyor.

Kırıkkale'de hastanede tedavisi süren 71 yaşındaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası kadın, aşıyı ihmal etmenin üzüntüsünü ve pişmanlığını yaşıyor.

Neriman Pektaş, kronik böbrek yetmezliği, yüksek tansiyon ve şeker hastalığı bulunduğu için "yan etkisi olacağı" düşüncesiyle Kovid-19 aşısı yaptırmadı.

İki hafta önce kusma, ateş, bulantı ve nefes darlığı şikayetleriyle hastaneye başvurarak PCR testi yaptıran Pektaş, test sonucunun pozitif çıkması üzerine, evinde karantinaya alınarak tedavisine başlandı.

Pektaş, 11 günün ardından durumunun ağırlaşması üzerine Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kovid-19 servisindeki tedavisi devam eden ve konuşmakta güçlük çeken Pektaş, yaşadığı zorlu süreci AA muhabirine anlattı.

"Allah aşkına aşı olsunlar, ihmal etmesinler"

Bektaş, böbrek hastalığı ve diğer rahatsızlıkları nedeniyle aşı olmak istemediğini söyledi.

Pektaş, "Vatandaşlarımız hemen aşı olsunlar. Allah aşkına olsunlar. Ben aşıyı olmadım ve bu durumlara düştüm. Hastalığımdan dolayı vücudum kaldırmaz diye aşıyı olmadım. Bende ilk olarak kusma, ateş, bulantı ve nefes darlığı başladı. Allah aşkına aşı olsunlar, ihmal etmesinler. Bakın ben bu duruma düştüm. Aşı olsaydım belki böyle olmayacaktı. Çok pişmanım. 10 gündür çektiğimi ben bilirim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen