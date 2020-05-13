Diyaliz hastalarını unutmadılar Türk Böbrek Vakfı'nın her yıl, diyaliz tedavisi gören böbrek hastaları için düzenlediği geleneksel iftar daveti bu yıl pandemi nedeniyle gerçekleştirilemeyince vakıf destekçilerinden Nurhan Tarman ve Türkan Sabancı harekete geçti.

İzolasyon tedbirleri çerçevesinde diyaliz merkezlerinde tedavileri süren yüzlerce hastaya hediye fonu oluşturmak üzere harekete geçen ikili, kısa sürede tüm hastalar için kaynak oluşturdu. Nurhan Tarman ve Türkan Sabancı'nın öncülük ettiği organizasyona; Canan Salargil, Esin Demirören, Canan İmer, Nilgün Çolak, Beyhan Ballık da destek verdi. Oluşturulan destek fonu ile tüm diyaliz hastalarına hediye çekleri gönderildi. Kaynak: Snob Magazin