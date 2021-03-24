Diyaliz hastalarını taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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Diyaliz hastalarını taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

24.03.2021 17:00 | Son Güncelleme: 24.03.2021 17:08
Diyaliz hastalarını taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi İlçesi'nde diyaliz hastalarını taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı.

Kayseri'nin Melikgazi İlçesi'nde diyaliz hastalarını taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Battalgazi Mahallesi Sandıkçı sokak üzerinde diyaliz hastalarını taşıyan 06 FP 6242 plakalı minibüs ile 27 DK 099 plakalı Seat marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada; minibüste bulunan 2 kişi ile birlikte otomobil sürücüsü ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ayrıca aydınlatma direği de devrildi. Araçlar, polis ekiplerinin incelemelerinin ardından çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Diyaliz hastalarını taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Diyaliz hastalarını taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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