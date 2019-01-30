Diyabetten Kurtulmak İçin Kıtalar Arası Yolculuk

Özel Gaziantep Anka Hastanesinin diyabet cerrahisindeki başarısı sınırları aştı. 40 yıldır Avustralya'da yaşayan 10 yıllık diyabet hastası Berat Atılgan 25 saatlik uçak yolculuğunun ardından geldiği Gaziantep'te sağlığına kavuştu.

Avustralya'nın Sydney şehrinde yaşayan 40 yaşındaki Berat Atılgan, 10 yıldır şeker hastalığı ile mücadele ediyordu. Hastalık nedeniyle şeker değerleri risk taşıyan boyutlara ulaşan, ayaklarında uyuşma, gözlerinde görme kaybı oluşan Atılgan, sağlığına kavuşmak için araştırma yapmaya başladı. Özel Gaziantep Anka Hastanesinde birçok şeker hastasının diyabet cerrahisi sonucu sağlığına kavuştuğunu öğrenen Atılgan, hastane ile iletişime geçtikten sonra 25 saatlik yolculuğun ardından Gaziantep'e geldi. Özel Gaziantep Anka Hastanesinde yapılan muayene ve tetkiklerin ardından ameliyat olabileceğini öğrenen ve hastalıktan kurtulabileceği için mutlu olan Atılgan'a, Metabolik Cerrahi ve Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı tarafından laparoskopikolarak (kapalı yöntem) diyabet cerrahisi uygulandı.

"Şekerim 400'den 130'a düştü"

Operasyonun hemen ardından insülin kullanmayı bırakan, şekere bağlı yaşadığı sağlık sorunlarından da kurtulan 40 yaşındaki Berat Atılgan," Avustralya'da hastalığıma çare bulamadım. Özel Gaziantep Anka Hastanesinde şeker hastalarının sağlıklarına kavuştuğunu öğrendim ve vakit kaybetmeden Gaziantep'e geldim. Ülkemin doktorlarına güvenmenin ne kadar doğru olduğunu bu operasyonla daha iyi anladım. Operasyonun ardından insülin kullanmayı bıraktım. Şeker değerim 400 mg'lerden 130 mg'lere düştü. Ayaklarımdaki uyuşmadan kurtuldum. Eşim de diyabet hastası. Kısa süre sonra O da, ameliyat için buraya gelecek. Avustralya'da yaşayan ve diyabet hastası olan birçok arkadaşım var. Onlar ameliyat ile bu hastalıktan kurtulabileceğine inanmıyorlardı. Ancak telefonla durumumu öğrenip çok etkilendiler. Onlar da bu yöntemi tercih edeceklerini söyledi. Bana özel ilgi gösteren ve kendimi evimdeymiş gibi hissettiren Özel Gaziantep Anka Hastanesi yöneticileri Zeynal Abidin Kaplan, Dr. Cengiz Bayram, Ali İhsan Sofuoğlu, doktorum Mehmet Ali Yağcı, metabolik cerrahi ekibi, diyetisyenim Tuğba Özkan Özaltun, hastanenin Genel Koordinatörü Ömer Özdemir, Obezite ve Diyabet Direktörü Bahadır Abacı'ya çok teşekkür ederim" dedi.

"Cerrahi yöntem diyabette önemli bir tedavi seçeneği"

Operasyonu gerçekleştiren Özel Gaziantep Anka Hastanesi Metabolik Cerrahi ve Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı, "Laparoskopik olarak gerçekleştirdiğimiz operasyon başarılı geçti. Operasyonun ardından hastamız kullandığı insülin ve ilaçları bıraktı. İlaç ve insülinle kontrol altına alınamayan Tip 2 şeker hastalarının bu ameliyat sayesinde şeker değerleri normal seviyelere düşerken, şekere bağlı rahatsızlıkları da ortadan kalkıyor, kilolarını kontrol altına alabiliyorlar. Diyabet hastalarına, hastalığa teslim olmamalarını ve diyabet cerrahi yöntemini düşünmelerini tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Metabolik cerrahi ekibi olarak hastayla bir yıl boyunca sürekli telefonla iletişim kurarak, onu takip edeceklerini dile getiren Diyetisyen Tuğba Özkan Özaltun, "Ameliyatın ardından hastalarımız eskisi gibi sürekli olarak açlık hissetmeyecekler. Operasyonun ardından ilk 15 gün sıvı beslenilmesi gerekiyor, sonraki 15 gün gıdalar püre şeklinde alınacak. 1 ay sonra ise katı gıdalar tüketilebilir" şeklinde konuştu.

" Sağlık turizmine önem veriyoruz"

Türkiye'de son yıllarda sağlık turizmi kapsamında diyabet cerrahisinin ön plana çıktığını ifade eden Özel Gaziantep Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Av. Dr. Cengiz Bayram,"Hastane olarak ülkemizin gelişimi için sağlık turizmine büyük önem veriyoruz. Bu bakımdan Gaziantep'i sağlık turizmi merkezi haline getirmek en büyük arzumuz. Özel Gaziantep Anka Hastanesi olarak kısa zamanda büyük başarılara imza attık. Dünyanın birçok ülkesinden hasta tedavi için Gaziantep'i tercih ediyor. Bu da ülkemiz adına gurur verici" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA