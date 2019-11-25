'Diyabet ile diş eti hastalıkları arasında birebir ilişki var'

25.11.2019 12:33 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:34

ADANA Diş Hekimleri Odası Başkanı Fatih Güler, dünyada diyabetin en sık görüldüğü ikinci ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, diyabet ile diş eti hastalıkları arasındaki ilişkiye dikkat çekti. Güler, "Diyabet ile diş eti hastalıkları arasında birebir ilişki vardır. İkisi birbirini tetiklemektedir" dedi.

Bilimsel diş hekimliğinin kuruluşunun 111'inci yılı etkinlikleri kapsamında Adana Diş Hekimleri Odası, Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve Güney Diş Deposu iş birliğiyle eğitim günleri düzenlendi. Bir otelde gerçekleştirilen programda konuşan Adana Diş Hekimleri Odası Başkanı Fatih Güler, Türkiye'de diyabet hastası sayısının oldukça yüksek olduğunu ve 18 yaş üzeri nüfusta oranın yüzde 14'lere ulaştığını anlattı. Başkan Güler, "Dünyaya baktığımızda diyabet hastalığında Meksika birinci sırayı alırken maalesef Türkiye ikinci sıradadır. Diyabet ile diş eti hastalıkları arasında birebir ilişki vardır. İkisi birbirini tetiklemektedir. Bu sebeple Sağlık Bakanlığı'nın diyabetle mücadele içerisinde diş hekimlerinin varlığını unutmaması gerekiyor. Diyabetle mücadelede diş hekiminin yeri de belirlenmeli. Bu işin içerisinde bizlerde varız" dedi.

Kaynak: DHA

'DİŞ HEKİMLERİ OBEZİTE İLE MÜCADELEDE ETKİLİ'Obezite ile mücadelede de diş hekimlerinin etkin rol oynağını söyleyen Başkan Güler, "Asitli gıdalar ve özellikle asitli içecekler günümüzde oldukça yaygın şekilde tüketilmektedir. Obezitenin başlıca sebepleri bunlardır. Asitli içecekler dişlerin görünümü ve sağlığını olumsuz etkilediği gibi beslenme konusunda da istenmeyen sonuçlar doğurmaktadır. Ülkemizde obezite ile mücadelenin başarılı olması için Sağlık Bakanlığı bu işin içerisine bizleri de dahil etmelidir. Çünkü biz hastalarımıza hem diş estetiklerinin hem de sağlıklarının bozulmaması için bu tarz şekerli gıdaları ve karbonhidratlı yiyeceklerden uzak durmalarını söyleyerek, fazla tüketmemeleri konusunda uyarılarda bulunup, yaptırım uyguluyoruz. Bizler bu işin içerisinde olursak obezitenin en asgariye ineceğini biliyorum" diye konuştu.