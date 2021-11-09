Divriği Meslek Yüksekokulu laboratuvarları yenilendi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Divriği Nuri Demirağ Meslek Yüksekokulu laboratuvarları yenilenerek mesleki eğitim altyapısı güçlendirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, bölgede mesleki eğitimin geliştirilmesi ve çalışma hayatına daha yetkin mezunlar kazandırılması için Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) 2019 Yılı Mesleki Eğitim Mali Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan "Divriği Nuri Demirağ Meslek Yüksekokulu Eğitim Altyapısını İyileştirme Projesi" kapsamında laboratuvarlar yenilendi.

Toplam bütçesi 568 bin 146 lira olan projeyle laboratuvarlar geliştirilerek mesleki eğitim altyapısının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapıldı.

Bu amaçla Divriği Meslek Yüksekokulu'na 20 adet bilgisayar, elektrik deney setleri, hidrolik-pnömatik deney seti, dizel motor kesiti gibi ekipmanların alımı yapıldı.

Yüz yüze eğitimin başlaması ile derslerde öğrenciler uygulama yapma imkanına kavuştu.

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