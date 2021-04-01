Son dakika haberleri! Divanhane karakolunda çalışma yapılan bölüm yıkıldı

Son dakika gündem haberi: BEYOĞLU Kasımpaşa'daki Divanhane eski karakol binasında çalışma yapılan bölüm yıkıldı.

BEYOĞLU Kasımpaşa 'daki Divanhane eski karakol binasında çalışma yapılan bölüm yıkıldı.

Sultan Abdülaziz döneminde yapılan Divanhane eski karakol binasında, Haliçport projesi nedeniyle yol genişletilmesi amacıyla ocak ayında çalışma başlatılmıştı. Tartışmalarla gündeme gelen çalışmalarda, üstü yeşil tente ile kapatılan bölüm yıkıldı. Yıkım sonrası sosyal medyadaki tepkiler üzerine çevrede güvenlik önlemi alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "İstanbul, Koruma Kurulu ve diğer kamu kurumları eliyle 19. yüzyıla tarihlenen önemli bir tarihi mirasını kaybetti" denildi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı