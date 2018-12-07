Namık Kemal Üniversitesi Okçuluk Topluluğu tarafından Fen Edebiyat Fakültesi Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hasan Kaya'nın konuşmacı olarak katıldığı "Divan Şiirinde Okçuluk" konulu konferans düzenlendi.

Açılış konuşmasını yapan Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Tevfik Sütçü, Koordinatörlüğünü yaptığı Okçuluk topluluğu hakkında bilgi verdi. Türk kültürünün geleneksel olan ve geçmişi çok eskilere dayanan köklü sporu okçuluğun yaşatılması ve yaygın hale gelmesi için çeşitli çalışmaların yürütüldüğü bilgisini veren Sütçü, "Okçuluk Topluluğumuza şu ana kadar 500 öğrenci katıldı ve hepsi bu sporu öğrendiler. Sizlerin de ata sporumuzu öğrenmeniz ve çeşitli aktivitelere katılmanızı temenni ederim" dedi.

Daha sonra okçuluğun tarihçesi, Türklerde okçuluk hakkında bilgi veren Doç. Dr. Hasan Kaya, topluluk üyesi öğrenciler ile birlikte okçulukta kullanılan kompozit yayı, ok çeşitleri, zihgir, bilek siperi, puta atışları, menzil taşları gibi kavramları katılımcılarla paylaştı. Divan şiirinde yer alan okçuluk konularının işlendiği eserlerden örnekler veren Doç. Dr. Hasan Kaya, okçuluğun edebiyatta da önemli yeri olduğunu belirtti.

Program Dr. Öğr. Üyesi Tevfik Sütçü'nün Doç. Dr. Hasan Kaya'ya günün anısına ok hediye etmesiyle son buldu. - TEKİRDAĞ