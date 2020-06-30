DİVA-SEN Erzurum Şubesi'nden Müftü Yıldırım'a ziyaret Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası (Diva-Sen) Erzurum Şube Başkanı Yusuf Karadaş, Erzurum'da göreve başlayan İl Müftüsü Şahin Yıldırım'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası (Diva-Sen) Erzurum Şube Başkanı Yusuf Karadaş, Erzurum'da göreve başlayan İl Müftüsü Şahin Yıldırım'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

(Diva-Sen) Erzurum Şube Başkanı Yusuf Karadaş, yönetim kurulu üyeleri, İl Müftüleri Atama Kararnamesi ile Erzurum Müftülüğü 'ne atanan Şahin Yıldırım'ı makamına ziyaret etti. İl Müftüsü Şahin Yıldırım'a hoş geldin ziyaretinde bulunarak yeni görevinde başarılar dileyen Diva-Sen İl Başkanı Yusuf Karadaş, hayırlı hizmetler temennisinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden İl Müftüsü Şahin Yılıdırım, (Diva-Sen) Başkanı Yusuf Karadaş, Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etti. Başkan Karadaş ise (Diva-Sen) Erzurum Şubesi olarak İl Müftülüğünün gerçekleştireceği her türlü etkinliğe destek vermeye hazır olduklarını ifade ederek başarı dileklerini iletti. - ERZURUM

Kaynak: İHA