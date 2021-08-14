DİTİB, Karadeniz bölgesindeki sel felaketinin mağdurları için yardım kampanyası başlattı
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DİTİB, Karadeniz bölgesindeki sel felaketinin mağdurları için yardım kampanyası başlattı

DİTİB, Karadeniz bölgesindeki sel felaketinin mağdurları için yardım kampanyası başlattı
Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ - Haberler | Güncel

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), Karadeniz bölgesinde Kastamonu, Bartın ve Sinop şehirlerinde meydana gelen sel felaketinin mağdurları için yardım kampanyası başlattı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), Karadeniz bölgesinde Kastamonu, Bartın ve Sinop şehirlerinde meydana gelen sel felaketinin mağdurları için yardım kampanyası başlattı.

DİTİB'ten yapılan yazılı açıklamada, son günlerde Orta ve Batı Karadeniz'de büyük sel felaketi yaşandığına işaret edilerek, sel mağdurlarının acı ve üzüntülerinin paylaşılması amacıyla Almanya genelinde başlatılan bağış kampanyasına hayırseverlerin destek vermesi çağrısında bulunuldu.

Kampanyaya destek vermek isteyenlerin "www.ditib.de" adresi üzerinden veya banka yoluyla Turkisch-Islamische Union adına açılan DE95 5023 4500 0141 4300 09 numaralı IBAN hesabına havale yapabileceği kaydedildi.

DİTİB Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya ve Rheinland-Pfalz eyaletlerinde meydana gelen sel felaketinde mağdur olan Almanlara destek olmak amacıyla yardım ve dayanışma kampanyaları yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

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