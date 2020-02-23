DİTİB Genel Sekreteri Atasoy'un evinin önünde mermi kovanları bulundu

23.02.2020 18:40 | Son Güncelleme: 23.02.2020 18:40

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Sekreteri Abdurrahman Atasoy'un evinin önünde mermi kovanları bulundu.

Atasoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ludwigshafen kentindeki eyalet birlikleri toplantısının ardından ailesini ziyaret etmek amacıyla Hailbronn'a geldiğini söyledi.

Eve geldiğinde silah sesleri duyduğunu belirten Atasoy, "Aradık ancak polis gelmedi. Sabah Hanau'daki yürüyüşe katılmak amacıyla dışarı çıktığımda evin önünde 5 mermi kovanı buldum." dedi.

Mermi kovanlarını bulunca yeniden aradıklarını ancak polisin "Başka işlerimiz var, hemen gelemeyiz." dediğini aktaran Atasoy, İçişleri Bakanlığını da aramalarının ardından 5 dakika içinde polislerin geldiğini ifade etti.

Hanau'daki ırkçı terör saldırısı sonrası başlarından geçen bu olayın tedirginliklerini daha da artırdığını anlatan Atasoy, "İki ay kadar önce benim ve diğer DİTİB'deki arkadaşlarımızın araçlarının camları kırılmıştı." şeklinde konuştu.

Öte yandan, DİTİB'den yapılan açıklamada, Almanya'daki göçmenlere, Müslümanlara, ibadet yerlerine ve kültürel kurumlara yönelik saldırıların polis ve siyasetçiler tarafından ciddiye alınması gerektiği bildirildi.

Açıklamada, "Herkesin kendini güvende hissetmesini ve olayların küçümsenmemesini istiyoruz. Korku içinde yaşamak istemiyoruz. Bu olayların artması son derece endişe vericidir ve tehdit edici boyutlara sahiptir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA