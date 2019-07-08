Disney Yıldızı Cameron Boyce, 20 Yaşında Hayatını Kaybetti

Disney Channel'ın yıldız oyuncularından olan 20 yaşındaki Cameron Boyce, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Boyce'un ölüm haberini ilk olarak ailesi duyurdu, ardından The Walt Disney Company CEO'su Robert Iger da Twitter üzerinden yaptığı bir açıklamayla Boyce'un ölümünü doğruladı.

Boyce'un ailesi tarafından yapılan açıklamalarda, genç oyuncunun bilinen bir kalp yetmezliği rahatsızlığına sahip olduğu ve uykusunda geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Iger ise şu tweet'i paylaştı;

Iger tarafından yapılan açıklamada "Hepimiz için bir arkadaş olan, fazlasıyla yetenekli, büyük bir kalbe ve yaşama sevincine sahip, ölmek için çok genç yaşta olan Cameron Boyce'un kaybı için yas tutuyoruz. Dualarımız ailesi ve arkadaşlarıyla..." ifadelerine yer verildi.

Disney Channel'dan yapılan bir açıklamada ise Boyce'un yeteneklerinden önce çok düşünceli bir insan olduğu ve sevecen kişiliğiyle dikkat çektiği belirtildi. Boyce'un, yeteneklerini tüm dünya ile paylaşmak istediği ve insanların yaşamında bir fark yaratmak istediği ifade edildi.

Boyce, ilk kez 2015 yılında yayınlanan Descendats isimli televizyon filminde Carlos rolüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Ayrıca yine Disney Channel'ın Jessie isimli dizisinin yanı sıra, Grown-Ups (Büyükler) ve Grown-Ups 2 (Büyükler 2) gibi sinema filmlerinde de boy göstermişti.

Boyce'un ölümünden önce çekilen son televizyon filmi Descendats 3 ise Ağustos ayında yayınlanacak.