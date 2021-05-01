DİSK, Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı

DİSK üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

DİSK üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

DİSK, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Törene korona virüs ile mücadele kapsamında DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun yanı sıra az sayıda sendika üyesi katıldı. Törende konuşan DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, "Bugün 1 Mayıs. Bugün tüm dünyanın işçi sınıfı, emekçileri, halkları olarak taleplerimizi, hedeflerimizi, mücadelemizi, coşkumuzu alanlarda, meydanlarda, işyerlerinde birbirinin yanına koyduğumuz, umudu büyüttüğümüz gün. 365 gün çalışan, işçi sınıfının ve emekçilerin yılın bir günü, 1 Mayıs'ta kendi taleplerini ifade ettiği gün" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı