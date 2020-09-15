Dışişleri'nden 'Volkan Bozkır' açıklaması
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Dışişleri'nden 'Volkan Bozkır' açıklaması

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, Volkan Bozkır'ın Birleşmiş Milletler (BM) 75'inci Genel Kurul Başkanlığı görevini bugün devralacağı belirtilerek, "Sayın Bozkır'ın, bu saygın sorumluluğu başarıyla yerine getireceğine inancımız tamdır" denildi.

Dışişleri'nden 'Volkan Bozkır' açıklaması
15.09.2020 18:19 | Son Güncelleme: 15.09.2020 18:19

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, Volkan Bozkır'ın Birleşmiş Milletler (BM) 75'inci Genel Kurul Başkanlığı görevini bugün devralacağı belirtilerek, "Sayın Bozkır'ın, bu saygın sorumluluğu başarıyla yerine getireceğine inancımız tamdır" denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bozkır'ın BM 75'inci Genel Kurul Başkanlığı görevini bugün New York'ta tertiplenecek resmi bir törenle devralacağı bildirildi. Açıklamada, "Sayın Bozkır, bu çerçevede, BM Genel Kurul Başkanı sıfatıyla 75'inci Genel Kurul Oturumu'nun resmi açılışını da gerçekleştirecektir. Törene 74'üncü Genel Kurul Başkanı Sayın Tijjani Muhammad-Bande ve BM Genel Sekreteri Sayın António Guterres de iştirak edecektir. Ayrıca, Genel Kurul Başkanlık makamına Türk Bayrağı'nın çekilmesi töreni yapılacaktır. Bayrağımız bir yıl süreyle BM bayrağı ile birlikte Genel Kurul Başkanlık makamında yer alacaktır.Sayın Bozkır, BM sistemindeki bu önemli görevi örgütün 75'inci yıldönümüne denk gelen tarihi bir dönemde yürütecektir. Sayın Bozkır'ın, bu saygın sorumluluğu başarıyla yerine getireceğine ve uluslararası diplomasinin içerisinde bulunduğu zorlu süreçte BM Genel Kurulu'na ihtiyacı olan siyasi liderliği layıkıyla sağlayacağına inancımız tamdır" denildi.


Kaynak: DHA

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