Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunan Dışişleri Bakan Vekili Varviçyotis'e kınama
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunan Dışişleri Bakan Vekili Varviçyotis'e kınama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunan Dışişleri Bakan Vekili Varviçyotis'e kınama

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Miltiadis Varviçyotis'in bir televizyon kanalına verdiği mülakatta Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında dile getirdiği siyasi ve diplomatik teamüllere uygun olmayan ahlak dışı ifadelerini şiddetle kınadıklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Miltiadis Varviçyotis'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki ifadelerle ilgili açıklama yaptı.

Dışişleri'nden yapılan açıklamada, Varviçyotis'in bir televizyon kanalına verdiği mülakatta Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında dile getirdiği siyasi ve diplomatik teamüllere uygun olmayan ahlak dışı ifadelerinin şiddetle kınandığı belirtildi.

"SAĞDUYUYA DAVET EDİYORUZ"

Açıklamada, "Ülkemizin çabaları neticesinde başlatılan Türkiye ile Yunanistan arasındaki diyaloğun sürdürülmesi için yeni adımlar atmakta olduğumuz bir dönemde Yunan yetkililerin ülkemize yönelik kışkırtıcı ve gerginliği arttırıcı eylem ve söylemleri ısrarla devam ettirmelerini ve bu amaçla Dışişleri Bakan Vekili Varviçyotis'i öne sürmelerini kasıtlı buluyoruz. Yunan siyasi liderliğini iki ülke arasındaki diyalog kanallarının yeniden işlemesi için ülkemize yönelik söylemlerinde sorumluluğa, sağduyuya ve samimiyete davet ediyoruz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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