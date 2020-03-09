Dışişleri Bakanlığından Burkina Faso'daki terör saldırısına kınama
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Burkina, 8 Mart, Güncel

Dışişleri Bakanlığından Burkina Faso'daki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'nun kuzeyindeki köylere düzenlenen terör saldırısını kınadı.

09.03.2020 19:20 | Son Güncelleme: 09.03.2020 19:20
Dışişleri Bakanlığından Burkina Faso'daki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'nun kuzeyindeki köylere düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Burkina Faso'nun kuzeyindeki köylere yönelik olarak 8 Mart günü gerçekleştirilen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu terör eylemini kınıyoruz. Burkina Faso halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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