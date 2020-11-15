Dışişleri Bakanlığı'ndan Gergarat tampon bölgesinde düzenlenen operasyon hakkında açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fas'ın Fas-Moritanya karayolunun Gergarat bölgesinde düzenlediği operasyon hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fas'ın Fas-Moritanya karayolunun Gergarat bölgesinde düzenlediği operasyon hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy konu hakkında yaptığı açıklamada, "Fas'ın Fas-Moritanya karayolunun Gergarat tampon bölgesinde kişilerin ve malların serbest dolaşımını sağlamak üzere aldığı tedbirleri takip ediyoruz. Bölgenin geçişlere açık tutulması önem taşımaktadır. Türkiye, Batı Sahra sorununa Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde adil ve kalıcı bir siyasi çözüm bulunulması çabalarını desteklemektedir" ifadelerini kullandı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Özgür Güvendik