Dışişleri Bakanlığı: "İsrail makamları, Doğu Kudüs'teki yasadışı Ramat Shlomo ve Ramot yerleşimlerinde 792 yeni konutun inşasına onay vererek uluslararası hukuku bir kez daha hiçe saymıştır. İki evletli çözüm vizyonuna geri dönülemez şekilde zarar veren bu yasadışı adımları reddediyoruz." 11.11.2018 00: 18: 07 TSI

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