Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Irak Başbakanı Kazımi ile telefonda görüştü - Haberler
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Irak Başbakanı Kazımi ile telefonda görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Irak Başbakanı Kazımi ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Çavuşoğlu, Kazımi ile yaptığı telefon görüşmesinde, Kazımi'nin konutuna insansız hava araçlarıyla yapılan terör saldırısını en güçlü şekilde kınadığını hatırlatarak, başsağlığı diledi. Bakan Çavuşoğlu ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmiş olsun dileklerini Kazımi'ye iletti. - ANKARA

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