Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Nijer'de
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçaktan inişi Nijer Dışişleri Bakanı Kalla Ankourao'nun Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu karşılaması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Nijer Dışişleri Bakanı Kalla Ankourao'un görüşmesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Togo ziyaretinin...
21.07.2020 00:40 | Son Güncelleme: 21.07.2020 01:47
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçaktan inişi
Nijer Dışişleri Bakanı Kalla Ankourao'nun Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu karşılaması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Nijer Dışişleri Bakanı Kalla Ankourao'un görüşmesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Togo ziyaretinin ardından Nijer'in başkenti Niamey'e geldi. Bakan Çavuşoğlu'nu havalimanında Nijer Dışişleri Bakanı Kalla Ankourao karşıladı.
Kaynak: AA