Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması: Tüm taraflarla temaslarımız devam ediyor
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması: Tüm taraflarla temaslarımız devam ediyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması: Tüm taraflarla temaslarımız devam ediyor
Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesinin ardından bölgedeki gelişmelerle ilgili açıklama yaptı. Çavuşoğlu, "Diplomatik misyonlarımızla ilgili gerekli tedbirleri aldık. Kabil Büyükelçiliğimiz faaliyetlerini sürdürüyor. Tüm taraflarla temas halinedeyiz" dedi.

Afganistan'da 34 vilayetten 31'inde kontrolü ele geçiren Taliban, başkent Kabil'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın kontrolünü ele geçirdiğini açıklamıştı. Ülkenin kontrolünün Taliban'a devredileceği belirtilirken Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afganistan'daki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

"TÜM ÖNLEMLER ALINDI"

Cezayir'deki temaslarının ardından Türkiye'ye dönüşü öncesi Oran Uluslararası Havalimanı'nda konuşan Çavuşoğlu, "Diplomatik misyonlarımız ve çalışma arkadaşlarımızla ilgili tüm önlemler alınmıştır. Bir kere daha çağrıda bulunmak istiyoruz. Dönmek veya kalmak isteyen vatandaşlarımız, konsolosluklarımız ya da büyükelçiliklerimizden bize ulaşabilirler. Bizim bundan sonraki süreçte de yapacağımız duyuruları takip etsinler" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu ayrıca, tüm taraflarla temasların devam ettiğini belirtti.

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Son dakika gündem: Bakan Çavuşoğlu: "(Afganistan'da) Diplomatik misyonlarımızla ilgili gerekli tedbirleri aldık. Kabil Büyükelçiliğimiz faaliyetlerini sürdürüyor"
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- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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