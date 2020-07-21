Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yarın Malabo'daki büyükelçiliğimizin resmi açılışını yapacağız" -... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyarette bulunmak amacıyla Ekvator Ginesi'nin başkenti Malabo'ya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyarette bulunmak amacıyla Ekvator Ginesi'nin başkenti Malabo'ya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekvator Ginesi Dışişleri ve İşbirliği Bakanı Simeon Oyono Esono Angue ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Kaynak: AA