Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC olarak bir bütünüz"
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC olarak bir bütünüz"

Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "KKTC'nin eşit bir ortak olarak masada olması gerektiği ve iki devletli çözüm temelinde kalıcı barış ve çözümün olabileceğini söylüyoruz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "KKTC'nin eşit bir ortak olarak masada olması gerektiği ve iki devletli çözüm temelinde kalıcı barış ve çözümün olabileceğini söylüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC olarak bir bütünüz." dedi.

Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) temasları kapsamında Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Mücahitler Derneğini ziyaret etti.

TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora ve diğer mücahitlerle görüşen Çavuşoğlu burada açıklamalarda bulundu.

TMT'yi ziyaret etmekten onur duyduğunu belirten Çavuşoğlu, "Yarım asrı aşkın süredir Kıbrıs meselesine hepimiz sahip çıkmaya çalışıyoruz. Özellikle TMT olarak, şu anda Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin neferleri olarak verdiğiniz desteğin farkındayız. Çok teşekkür ediyoruz. Geçmişte olduğu gibi, ecdadımızın ve büyüklerimizin Kıbrıs Türk halkının haklarının savunduğu gibi, biz de bugün Kıbrıs Türk halkının haklarını savunmak için Türkiye ve KKTC olarak birlikte hareket ediyoruz." dedi.

Kıbrıs Türk halkını, geçmişte olduğu gibi, bir eşit ortak olarak görmek yerine azınlık olarak görmeye çalışanların halen olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Egemen eşitlik temelinde, KKTC'nin eşit bir ortak olarak masada olması gerektiği ve iki devletli çözüm temelinde kalıcı barış ve çözümün olabileceğini söylüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC olarak bir bütünüz. Her zaman sizin gücünüzü ve desteğinizi hissediyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, tüm şehitleri rahmetle, gazileri şükran ve sevgiyle yad ettiklerini dile getirerek, "Beka, istikbal ve istiklal mücadelemizi birlikte sürdürmeye devam edeceğiz. Şunu bilin ki biz her zaman sizlerin emrindeyiz, destekçininiz, yanınızdayız ve önümüzdeki ziyaretlerde sizlerle daha geniş kapsamla bir arada olmayı arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"İki devletli çözüm modeli isabetli bir karardır"

TMT Mücahitler Derneği Bora ise Bakan Çavuşoğlu ve beraberindekilere ziyaret için teşekkür etti.

Tarihsel olarak İngiliz koloni dönemini, Kıbrıs Cumhuriyeti dönemlerini yaşadıklarını kaydeden Bora, "Bugün de bağımsız KKTC'de yaşamanın gururunu ve sevincini yaşıyoruz. Bu günlere kolay gelmedik." dedi.

Bora, 1963-1974 arasında Kıbrıs Türkü'nün Rumların saldırıları altında yaşadığını ve bu süreçte 103 köyü terk etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

20 Temmuz 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'nın Kıbrıs'ın bütününe barışı ve çözümü getirdiğini kaydeden Bora, "53 yıldan beri devam eden federasyon görüşmelerinden sonra, bunların bir neticeye ulaşılmayacağı anlaşılınca iki devletli çözümü getirmenin tam sırasıydı. İki devletli çözüm modeli isabetli bir karardır, başka bir seçeneği yoktur." dedi.

Daha sonra KKTC Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu'nu (YÖDAK) ziyaret eden Çavuşoğlu, YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı ve üyelerle görüştü.

Çavuşoğlu'na, ziyaretleri sırasında, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye Dışişleri Bakanı Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler-Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes ve diğer yetkililer eşlik etti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC olarak bir bütünüz'
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC olarak bir bütünüz'
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC olarak bir bütünüz'
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC olarak bir bütünüz'
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC olarak bir bütünüz'
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC olarak bir bütünüz'
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC olarak bir bütünüz'
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC olarak bir bütünüz'
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC olarak bir bütünüz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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