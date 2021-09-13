Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Daçiç ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Daçiç görüşmesi Heyetlerarası görüşme Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Daçiç'in konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Ulusal Meclis...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Daçiç görüşmesi
Heyetlerarası görüşme
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması
Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Daçiç'in konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Daçiç ile görüştü.