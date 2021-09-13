Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Daçiç ile görüştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Daçiç ile görüştü

AA - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Daçiç görüşmesi Heyetlerarası görüşme Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Daçiç'in konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Ulusal Meclis...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Daçiç görüşmesi

Heyetlerarası görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması

Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Daçiç'in konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Daçiç ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Daçiç ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Daçiç ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Daçiç ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Daçiç ile görüştü
AA - Son Dakika Haberleri
ÇAVUŞOĞLU: MÜLTECİLERİN ÜLKELERİNE DÖNDÜRÜLMESİ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ VAR

ÇAVUŞOĞLU: MÜLTECİLERİN ÜLKELERİNE DÖNDÜRÜLMESİ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ VAR
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu
Magazin Yıldız Tilbe Deniz Akkaya
Spor Diego Marcao Arda Turan Mergim Berisha Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Hulusi Akar İbrahim Altay Meral Akşener
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Daçiç ile görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 16:14:13. #1.12#