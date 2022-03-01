Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Rusya'ya yönelik yaptırımlar) Biz genel anlamda bu tür yaptırımlara ilkesel olarak katılmadık.
AA, Ali İhsan Çam - Güncel
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Rusya'ya yönelik yaptırımlar) Biz genel anlamda bu tür yaptırımlara ilkesel olarak katılmadık.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "( Rusya'ya yönelik yaptırımlar) Biz genel anlamda bu tür yaptırımlara ilkesel olarak katılmadık. Bu yaptırımlara da katılma eğilimimiz yok"
AA / Ali İhsan Çam - Güncel