Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Rusya'ya yönelik yaptırımlar) Biz genel anlamda bu tür yaptırımlara ilkesel olarak katılmadık. - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Rusya'ya yönelik yaptırımlar) Biz genel anlamda bu tür yaptırımlara ilkesel olarak katılmadık.

AA, Ali İhsan Çam - Güncel
 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Rusya'ya yönelik yaptırımlar) Biz genel anlamda bu tür yaptırımlara ilkesel olarak katılmadık.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "( Rusya'ya yönelik yaptırımlar) Biz genel anlamda bu tür yaptırımlara ilkesel olarak katılmadık. Bu yaptırımlara da katılma eğilimimiz yok"

AA / Ali İhsan Çam - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title