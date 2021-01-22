Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Türkiye-AB ilişkilerine dair açıklama: Yol haritası üzerinde çalışma konusunda mutabık kaldık

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Brüksel'de yürüttüğü Avrupa Birliği temaslarına ilişkin açıklama açıklama yaptı. Çavuşoğlu, "Atılabilecek somut adımlar için bir yol haritası üzerinde çalışma konusunda mutabık kaldık. Muhataplarımızda da aynı kararlılığı gördük, uygulamada da görmek istiyoruz" dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de AB ve NATO ile temasları sonrasında değerlendirmelerde bulundu.

"VİZE SERBESTİSİ ADIMI BEKLİYORUZ"

AB ile ilişkiler hakkında konuşan Çavuşoğlu, Çavuşoğlu, "Diyaloğu devam ettirme konusunda AB ile hemfikiriz. Somut atılabilecek adımları gözden geçirdik. Biz vize serbestisi konusunda bir adım bekliyoruz" dedi.

Çavuşoğlu, "Türkiye sözünü yerine getirir, Avrupa Birliği de verdiği sözleri tutmalı. Muhataplarımızda da aynı kararlılığı gördük, uygulamada da görmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"MUTABIK KALDIK"

Bakan Çavuşoğlu, "(Türkiye-AB ilişkileri) Atılabilecek somut adımlar için bir yol haritası üzerinde çalışma konusunda mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.

Yunanistan ile başlayacak istikşafi görüşmeler ile ilgili açıklamada bulunan Çavuşoğlu, "Yunanistan başlayacak istikşafi görüşmeler öncesinde gerilimi arttıracak adımlar atmamalı" dedi.

AB KONSEYİ BAŞKANI TÜRKİYE'YE GELECEK

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımız, AB Konseyi ve Komisyonu Başkanı'nı Türkiye'ye davet etti. Onlar daveti kabul etti. Tarihi belirliyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile ayrı ayrı görüşmek için Brüksel'de bulunuyor.