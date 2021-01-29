Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan rehin alınan 15 Türk denizci hakkında umut veren açıklama: Güzel haberler alacağız
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan rehin alınan 15 Türk denizci hakkında umut veren açıklama: Güzel haberler alacağız

29.01.2021 12:07 | Son Güncelleme: 29.01.2021 12:23

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk mürettebatın görev yaptığı Liberya bayraklı konteyner gemisi Mozart'ın Nijerya açıklarında korsan saldırısına uğrayarak 15 denizcinin rehin alınmasıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Çavuşoğlu, "Hepsinin sağlık durumu iyi. Güzel haberleri inşallah alacağız, bir süreç var ve devam ediyor." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Cevat Zarif'le ortak bir basın toplantısı düzenledi. Konuşmasında geçen hafta Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan ve kaçırılan 15 Türk denizcinin durumuyla da ilgili açıklama yaptı.

"KURTULAN 3 KİŞİ BUGÜN ÜLKEMİZE DÖNECEK"

"Dün memnuniyet verici bir haber aldık" diyen Çavuşoğlu, şunları söyledi: "Mürettebat ve kaptan, şirket yetkilileriyle temasa geçtiler. 15 kardeşimizin tamamının sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendik. Güzel haberleri inşallah alacağız, bir süreç var, devam ediyor. Gemide üç mürettebatımız vardı, yeni ekip gitti, dün ulaştılar. Dördüncü kaptan ve iki vatandaşımız da bugün THY'yle Türkiye'ye dönecekler."

"SAĞLIK DURUMLARI İYİ, YARA ALMADILAR"

Dün de Boden Denizcilik bir açıklama yaparak korsanlarla iletişime geçildiğini duyurmuştu. Şirketten yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı: "23 Ocak 2021 tarihinde Sao Tome açıklarında kaçırılan konteyner gemisi MOZART'ın mürettebat üyeleriyle iletişim kurmuştur. Bu kapsamda 15 mürettebatın tamamının sağlık durumlarının iyi, yara almamış ve birlikte olduğu bilgisi elde edilmiştir. Boden Denizcilik ve Boden Denizcilik'in Borealis Denizcilik'teki ortakları ilk ve tek öncelikleri olan ekip arkadaşlarının en hızlı bir şekilde serbest bırakılmalarını sağlamak için tüm çabayı göstermeye devam etmekte ve alıkonan denizcilerin aileleri ile sürekli iletişim halinde olmayı sürdürmektedir. Boden ve Borealis Denizcilik, mürettebatının ve mürettebat ailelerinin güvenlik ve sağlığının korunması için konu ile ilgili ek bir yorumda bulunmayacaktır"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan rehin alınan 15 Türk denizci hakkında umut veren açıklama: Güzel haberler alacağız
Haber Yorumları (4)
FREELYSHOUT ABONESİ: Tek dileğimiz biran önce sağ salim ailelerine kavuşmaları.
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HAMZA: Para ödeyip hayatta olanları geri alacaksınız! Egerki öldürülerse para vermek ismediniz demektir
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ALACAĞIZ: alacaksınız?
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