Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Macron, tehlikeli bir oyun oynuyor"
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Macron, tehlikeli bir oyun oynuyor"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Libya'daki tavrını tehlikeli oyun olarak niteleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'untartışılan açıklamalarına ilişkin, "Fransa eski sömürgeci Fransa'ya dönmek istiyor. Tam bir akıl tutulması yaşıyor. Macron, Libya konusunda çok tehlikeli bir oyun oynuyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:
24.06.2020 22:01 | Son Güncelleme: 24.06.2020 22:21

Radyo Başakşehir'de her çarşamba canlı yayınlanan Murat Çiçek'le Gündem programında Türkiye'nin dış politikası ve Libya ile ilişkiler ele alındı. Canlı yayına telefonla bağlanan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye ile alakalı tartışılan ifadelerini değerlendirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir heyetle Libya'ya gidildiğini dile getirerek, "Orada bazı değerlendirmeler yaptık. Libya halkına desteğimizi bir kez daha yineledik. BM tarafından tanınan meşru yönetimi muhatap aldık, alıyoruz. Onlarla birlikte atabileceğimiz adımları gözden geçirdik. Tarihe dayalı köklü ilişkilerimiz var, bunları daha da güçlendirmek için uğraşıyoruz. En son Libya Ulusal Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile 'Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nı imzaladık, benzeri anlaşmalara da devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"FRANSA NEREDE BİR BÖLÜCÜ, DARBECİ VARSA ONU DESTEKLİYOR"

Libya'daki dengelerin Türkiye sayesinde sağlandığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Meşru hükümet güçlendikçe çekimser ülkeler de daha rahat hareket etmeye başladı" değerlendirmesinde bulundu. Fransa'nın eski sömürgeci günlerine dönmeye heveslendiğini dile getiren Çavuşoğlu, "Fransa nerede bir bölücü, darbeci varsa onu destekliyor. Yaptıkları endişe verici. 2011'de Libya'yı bombalayıp gittiler. Fransa kimi destekliyor? Darbeci Hafter'i. Kime silah veriyor? Darbecilere. Peki, bu durum BM kararlarına aykırı değil mi?" ifadelerini kullandı. Macron'un PKK, PYD/YPG gibi terör örgütlerine destek verdiğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Fransa eski sömürgeci Fransa'ya dönmek istiyor. Tam bir akıl tutulması yaşıyor. Macron, Libya konusunda çok tehlikeli bir oyun oynuyor. Fransa'nın tehlikeli bir oyun oynadığını herkes görüyor" dedi.

"BİZ ORAYA ZORLA GİTMİYORUZ"

Muhalefetin de tutumuna değinen Çavuşoğlu, "Türkiye'nin Akdeniz'deki çıkarlarını görmezden gelip bizi sömürgeci gibi göstermek yanlış. Biz oraya zorla gitmiyoruz. İnşaat sektöründe dünyada 2'nci sıradayız. Teklif veriyoruz, kabul görüyor ya da bizzat onlar davet ediyor." ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Libya'daki tavrını tehlikeli oyun olarak niteleyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yanıt vermiş. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Esas tehlikeli oyunu Fransa oynuyor" denilmişti.

Kaynak: İHA

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