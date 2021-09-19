Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'yla görüştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'yla görüştü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Bir son dakika haberine göre ABD'nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

ABD'nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu görüşmeyle ilgili paylaştığı mesajında "BM Genel Kurul görüşmeleri öncesinde kıymetli ağabeyim KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'yla istişarede bulunduk. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü bir an evvel tescil edilmeli. Omuz omuza yürümeye devam" ifadelerini kullandı.


Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'yla görüştü

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'yla görüştü
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
New York'taki Türkevi binasının açılışı yarın yapılacak! Törene ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

New York'taki Türkevi binasının açılışı yarın yapılacak! Törene ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

 ABD tahliye uçağının kanadından düşen Afgan futbolcunun ailesi pilotların yargılanmasını istiyor

ABD tahliye uçağının kanadından düşen Afgan futbolcunun ailesi pilotların yargılanmasını istiyor

 Pentagon'dan Kabil'de 7'si çocuk 10 sivilin öldüğü saldırıyla ilgili tarihi itiraf: Korkunç bir hata yaptık

Pentagon'dan Kabil'de 7'si çocuk 10 sivilin öldüğü saldırıyla ilgili tarihi itiraf: Korkunç bir hata yaptık
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Cansu Dere Amelia Hamlin Serenay Sarıkaya
Spor Stefan Kuntz Muslera Cristiano Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'yla görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 20:47:57. #1.17#