Son dakika gündem: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Filistin'de yaşanan gelişmeleri BM'de ele alacak
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Son dakika gündem: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Filistin'de yaşanan gelişmeleri BM'de ele alacak

Son dakika gündem: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Filistin'de yaşanan gelişmeleri BM'de ele alacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin'de yaşanan olayları görüşmek üzere toplanacak olan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin'de yaşanan olayları görüşmek üzere toplanacak olan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılacak.

Bakan Çavuşoğlu, Filistin'de yaşanan gelişmeleri ele almak amacıyla BM Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'ın başkanlığında düzenlenecek olan BM Genel Kurulu'na katılacak. Filistin, Pakistan ve Tunus Dışişleri Bakanlarıyla birlikte New York'a gidecek olan Bakan Çavuşoğlu'nun genel kurula hitap etmesi ve muhataplarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

(Mevlüt İşli/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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