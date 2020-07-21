- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ekvator Ginesi'nde
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ekvator Ginesi'nde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Ekvator Ginesi'ne geldi.
21.07.2020 23:49 | Son Güncelleme: 22.07.2020 01:06
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ekvator Ginesi'nde
MALABO - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Ekvator Ginesi'ne geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer'deki resmi ziyaretinin ardından Afrika turunun son durağı olan Ekvator Ginesi'ne geldi. Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Afrika turumuzun son durağı Ekvator Ginesi'ndeyiz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA